أولي هونيس لن يترشح لولاية جديدة في رئاسة بايرن ميونخ

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية اليوم الثلاثاء، أن أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم لن يرشح نفسه مجددًا في منصب الرئيس، لينهي فترة طويلة من البقاء على كرسي الرئاسة في النادي البافاري.



وكان هونيس، أول رئيس يتم انتخابه في بايرن عام 2009، أشرف على النادي في فترة ذهبية في القرن الحادي والعشرين، حيث فاز الفريق بـ44 لقبًا، منها 24 لقبًا للدوري الألماني، وأربعة عشر كأس ألمانيا وبطولتين لدوري أبطال أوروبا خلال كافة المناصب التي تولاها هونيس.



وواجه هونيس انتقادات عديدة في الجمعية العمومية السنوية لبايرن ميونخ في ديسمبر الماضي، قبل أن يؤكد في فبراير الماضي أنه لا يسعى إلى الترشح مجددًا لرئاسة النادي في حوار مع مجلة الفريق البافاري.



وأضافت (بيلد) أن هربرت هاينز الرئيس التنفيذي السابق لشركة أديداس، وعضو مجلس الإشراف على النادي، هو المفضل لدى هونيس كرئيس للنادي.



وفي حالة تولي أوليفر كان حارس مرمى الفريق السابق، منصب المدير التنفيذي للفريق بدلًا من كارل هاينز رومينجيه في 2021، فإن النادي البافاري سيدخل حقبة جديدة.