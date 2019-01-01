الأربعاء 24 يوليه 2019 الموافق 21 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

أمريكا تفرض قيودا على التأشيرات لنيجيريين بسبب "تقويض الديمقراطية"

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 11:40 م
جريدة الدستور
طباعة
ads
قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء إنها فرضت قيودا على منح التأشيرات لنيجيريين قالت إنهم شاركوا في محاولة تقويض الديمقراطية خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هذا العام.

ولم تعلن الوزارة أسماء أو عدد الأفراد المشمولين بهذه القيود.

وفاز الرئيس محمد بخاري في فبراير بولاية ثانية في انتخابات شابتها تأجيلات ومشكلات لوجيستية وأحداث عنف.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية في بيان: "هؤلاء الأفراد عملوا دون خوف من عقاب، وذلك على حساب المواطنين النيجيريين كما قوضوا المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وأضافت: "تؤكد وزارة الخارجية أن الإجراءات التي أُعلنت اليوم قاصرة على أفراد بعينهم ولا تشمل الشعب النيجيري أو الحكومة المنتخبة حديثا".
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

مصرع طالبة بكلية الصيدلة سقطت من أعلى منزلها بالبحيرة

منذ حوالي 7 ساعات

"البترول" تعلن اكتشاف حقل غاز جديد بدلتا النيل

منذ حوالي 12 ساعة

التموين: 3 محددات لاستبعاد المواطنين من البطاقة

منذ ساعة

محمد الباز يكشف عن غلطة لا تغتفر للرئيس السادات (فيديو)

ads

الصور

image description

نجوم الفن يحتفلون بعقد قران هبة السيسي

image description

توقيع بروتوكول بين الأهلي واليونيسيف لدعم حقوق الأطفال فى مصر

image description

في ليلة سقوط الزمالك أمام الجونة.. "الدستور" ترصد أهم لقطات المباراة

image description

أبو هشيمة وجمال مبارك والسقا يشاركون في عزاء أرملة الراحل إبراهيم سعده

image description

صور افتتاح جراج روكسي

ads

الأكثر قراءة

"الداخلية" تُعري "هيومان رايتس واتش" أمام العالم

محمد الباز يكشف عن غلطة لا تغتفر للرئيس السادات (فيديو)

تفاصيل الواقعة المروعة لإحراق شاب لوالده في البحيرة (فيديو)

التموين: 3 محددات لاستبعاد المواطنين من البطاقة

ستوديو

5 أسئلة تقيس الصدمات النفسية عند الناس.. تعرف عليها

"صهيوني وافتخر".. من هو بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الجديد؟

علقة ساخنة من عقيلة راتب لصديقتها قادتها لعالم الفن.. تعرف على قصتها

مدرب حراس الإسماعيلي عن مباراة الزمالك: سنسعي لإثبات نفسنا أمام الجميع

ads

رياضة

ايندهوفن يهزم بازل في مواجهة مثيرة ودينامو وكوبنهاجن ينتصران

منتخب مصر لكرة السلة "رجال" يخسر أمام تشاد ببطولة الافروكان

بلخيثر وخليفة ينضمان لتدريبات الإفريقي التونسي

الرجاء يبحث عن مهاجم أفريقي لخلافة ياجور

الرئيس نيوز

النيابة تواجه فتاة العياط بفيديو"البنزينة" وتتتبع تليفونات المتهمين

إسرائيل تهدم مبان بالقدس..ومصر تعلق

الإفراج عن 1563 من نزلاء السجون بمناسبة ثورة 23 يوليو وعيد الأضحى

في ذكري يوليو السياسة الخارجية بين عبدالناصر والسيسي

منوعات

قهوة كوكاكولا والصودا خالية السكر ترفع سقف أهداف 2019

ماغي بوغصن تخضع لعملية استئصال ورم في الرأس

بيطري جنوب إفريقي يمسك بفهد مفقود في غرفة غسيل ملابس

تثمين التراث محور مباحثات بين المغرب والمنظمة الإسلامية للثقافة

كشكول

"التعليم" تحظر اسناد تدريس العربي والرياضات لمعلم واحد بالنظام الجديد

بالصور.. "عمر" يعقد لقاءًا مع معلمي الإسكندرية لمناقشة مشاكلهم

دبلومة مهنية بنظام التعليم الإلكتروني المدمج بجامعة الزقازيق

"آدم" يفوز بجائزة الإبداع بمشروعات تخرج إعلام بـ"آداب عين شمس"

إسلام سياسي

الإخوان فى تركيا ينتجون فيلمًا للإساءة لمصر

عمر خان: باكستان أمدت أمريكا بمعلومات لقتل زعيم القاعدة

اعترافات إخوانية بالانقسام بعد ثورة 30 يونيو.. ومبادرة داخلية لإنقاذ التنظيم

محمود الفقي المنشق عن الإخوان: الجماعة ستعاني 40 سنة في مصر.. (حوار)

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
مصانع الأبطال
القس. رفعت فكرى
التنوير
منى رجب
أول جسر مع الكيانات المصرية بالخارج
ماجد حبته
وفاة مدير وكالة ميتة!
المزيد

الثقافة

تيسير النجار تفوز بجائزة يوسف زيدان للإبداع بـ"جئتك بالحب"

"ثقافة الغربية" تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو

فرق "قصور الثقافة" تتألق على مسرح كورنيش مطروح

غدًا.. حفل فني لفرقة نغم البحر بجزويت الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك