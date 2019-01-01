ايندهوفن يهزم بازل في مواجهة مثيرة ودينامو وكوبنهاجن ينتصران

سجل ايندهوفن بطل كأس أبطال الكؤوس الأوروبية لكرة القدم سابقا هدفين متأخرين ليحقق فوزا مثيرا 3-2 على أرضه أمام بازل في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء.

وفي مباريات أخرى قطع دينامو زغرب بطل كرواتيا خطوة كبيرة نحو التأهل للدور المقبل بالفوز 2-صفر على مستضيفه سابورتالو من جورجيا وفاز كوبنهاجن على أرض ذا نيو سينتس من ويلز بالنتيجة ذاتها.

وتعادل أولمبياكوس بدون أهداف مع مستضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بينما فاز أبويل نيقوسيا بصعوبة 1-صفر على أرض سوتيسكا نيكشيتش من الجبل الأسود.

وبدا ايندهوفن، الذي فاز بأرفع مسابقة للأندية في أوروبا في 1988، في وضع جيد بعد أن وضعه الجناح البرتغالي بروما في المقدمة في الدقيقة 14 بعد عمل رائع من دونيل مالين.

وأدرك المهاجم ألبيان أجيتي التعادل قبل نهاية الشوط الأول بعد عمل جيد من زميله لوكا زوفي الذي صنع هدفا آخر في الدقيقة 79 للمدافع الديريتي فرنانديز ليقلب المباراة رأسا على عقب.

لكن ايندهوفن هو من ضحك أخيرا بعد أن سجل البديل سان لامرز هدف التعادل من ضربة رأس في الدقيقة 89 وحسم مالين النتيجة لأصحاب الضيافة في الوقت المحتسب بدل الضائع مستفيدا من ركلة ركنية لعبها ايريك جوتيريز.

وِأهدر دينامو سلسلة من الفرص قبل أن يهز ميسلاف أورسيتش الشباك بضربة رأس في منتصف الشوط الثاني وضاعف برونو بتكوفيتش الغلة بركلة جزاء متأخرة.

ومنح بيروس سوتيريو كوبنهاجن التقدم في الدقيقة 18 وسجل روبرت سكوف هدفا من ركلة جزاء بعد مرور ساعة ليحسم الفريق الدنمركي النتيجة ويدخل مباراة العودة بأفضيلة مريحة.

وتصدى جوزيه سا حارس مرمى أولمبياكوس للعديد من الفرص الخطيرة ليخرج الفريق اليوناني بشباك نظيفة في بلزن كما وقف الحظ بجوار أولمبياكوس عندما حاول جيليرمي تشتيت الكرة لترتطم بقائم مرماه وسط ضغط كبير من أصحاب الضيافة.

وسجل توماس دي فيسينتي هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 42 ليمنح ابويل الفوز على مستضيفه سوتيسكا.

وغدا الأربعاء سيلعب سيلتيك بطل كأس أوروبا 1967 على أرضه مع نوم كاليو من استونيا بينما يستضيف رد ستار بلجراد بطل 1991 فريق هلسنكي.