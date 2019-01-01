السفير المصرى بالجزائر: رياض محرز لم يتجاهل رئيس الوزراء

نفى أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر، أن يكون رياض محرز نجم المنتخب الجزائري تجاهل مصافحة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال تسلمه كأس بطولة الأمم الأفريقية التي استضافتها القاهرة وفاز بها منتخب الخضر.



وقال السفير المصري في تصريحات صحافية اليوم الثلاثاء، إن رياض محرز كان سعيدا لفوز بلاده بالكأس الأفريقية ومتلهفا لتسلمه.



وأضاف مشرفة "أنا لا أخرج مباراة قدم عن سياقها، فكرة القدم رياضة وبها تنافس حر، لكن خلط كرة القدم بالسياسة أمر غير مستحب".



وشدد السفير المصري على متانة العلاقة بين البلدين وأنها طيبة وجيدة، حيث التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي نظيره الجزائري عبدالقادر بن صالح خلال زيارته للقاهرة لحضور المباراة النهائية لمنتخب بلاده، مشيرا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي مليئة بالأخبار الكاذبة.