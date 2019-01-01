بلخيثر وخليفة ينضمان لتدريبات الإفريقي التونسي

سجلت تدريبات الإفريقي التونسي، اليوم الثلاثاء، حضور ثنائي الفريق، مختار بلخيثر وصابر خليفة.



ومن المنتظر أن تكتمل مجموعة اللاعبين في الإفريقي، بوصول رودريج كواسي ووجدي الساحلي.



ويستعد الإفريقي للموسم الجديد، بإقامة معسكر في مدينة حمام بورقيبة، تحت إشراف المدرب الأسعد الدريدي.



يذكر أن صابر خليفة لن يتمكن من تعزيز صفوف الإفريقي بصفة رسمية، إلا في ديسمبر المقبل بسبب العقوبة التي تلقاها من الاتحاد الدولي.



وسيخوض النادي الإفريقي، غدًا الأربعاء، مباراة ودية ضد نظيره اتحاد تطاوين.