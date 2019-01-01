قائد عسكري أمريكي: ربما نكون أسقطنا طائرتين إيرانيتين مسيرتين بالخليج

قال قائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال كينيث ماكنزي إن سفينة عسكرية أمريكية ربما أسقطت طائرتين إيرانيتيين مسيرتين في منطقة الخليج الأسبوع الماضي.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية الليلة عن الجنرال ماكنزي قوله، من على متن السفينة "يو أس أس بوكسر" التي كانت في موقع الحادث: "نحن واثقون من أننا أسقطنا طائرة مسيرة واحدة، وربما أسقطنا طائرة ثانية".

وأضاف "وكما هو الحال دائما، فقد كانت صورة تكتيكية معقدة، ونعتقد أننا أسقطنا طائرتين مسيرتين، نعتقد أنا أسقطنا طائرتين بنجاح"، مشيرًا إلى أنه "ربما كانت هناك طائرات أكثر لم نكن نعلم بها".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق: "إن سفينة عسكرية أمريكية كانت تبحر في مضيق هرمز أسقطت طائرة إيرانية مسيرة بعدما اقتربت منها لمسافة خطرة".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية وقتها من جانبها، أن الطائرة الإيرانية المسيرة اقتربت بمسافة خطيرة من السفينة الحربية "يو. إس. إس بوكسر"، مما دفع بالسفينة الحربية إلى القيام "بعمل دفاعي" أسفر عن تدميرها.