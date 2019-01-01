مدحت صالح يحيي ثاني حفلات مهرجان الأوبرا الصيفي بالإسكندرية

أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء اليوم الثلاثاء، حفلًا فنيًا للفنان مدحت صالح، بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته الموسيقية ضمن مهرجان الأوبرا الصيفي والذي انطلقت فعالياته أمس على المسرح الروماني بالإسكندرية.

تضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل أغنيات "صالح" التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد وتعاون فيها مع كبار الملحنين منها حكاية وردية، ولا تسوى دموع، هاتكلم، كوكب تاني، المليونيرات، أكيد، حد يقول لحبيبي، بحلم على قدي، ويا جريد النخل العالي، إلى جانب مختارات من أشهر أعمال تراث الموسيقى العربية التي اشتهر بآدائها.