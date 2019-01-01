"الصحفيين العرب" ينظم دورة حول "دور الإعلام في تصحيح المفاهيم"

ينظم الاتحاد العام للصحفيين العرب دورة تدريبية إقليمية بعنوان "دور الإعلام في تصحيح المفاهيم الصحية الخاطئة.. الإدمان والإعاقة نموذجًا"، وذلك بمدينة شرم الشيخ ابتداءً من الخميس المقبل وعلى مدار ثلاثة أيّام.

وقال أيمن عبدالمجيد مقرر لجنة التدريب بالاتحاد - في تصريحات مساء اليوم - إن الدورة تنظمها لجنة التدريب باتحاد الصحفيين العرب بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ويشارك بها صحفيون يمثلون 11 دولة عربية هي: مصر والإمارات والسعودية وسلطنة عُمان والعراق والبحرين والصومال والسودان وفلسطين ولبنان والمغرب وسوريا، موضحا أن محافظ جنوب سيناء خالد فودة سيشهد افتتاح الدورة، فضلا عن مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب ونقيب الصحفيين العراقيين، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، وخالد ميري الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، وسالم الجهوري رئيس لجنة التدريب بالاتحاد من سلطنة عُمان، وحاتم زكريا مساعد رئيس الاتحاد.

كما سيشهد الافتتاح الدكتور عبدالله الجحلان نائب رئيس الاتحاد من السعودية، وعابي فارح نائب رئيس الاتحاد من الصومال وناصر أبوبكر الأمين المالي للاتحاد من فلسطين وعبدالوهاب الزغيلات رئيس لجنة الحريات من الأردن، وأعضاء مجلس إدارة لجنة التدريب "جاسم كمال نائب رئيس اللجنة من الكويت، ومنتصر حمدان من فلسطين، ومرتضى شطة من السودان وسعد محسن من العراق".

ولفت مقرر لجنة التدريب بالاتحاد إلى أن من أهداف الدورة التدريبية تحفيز الصحفيين العرب على تناول القضايا الصحية، بما لها من أهمية كبيرة للمواطنين، وكونها ركيزة أساسية في خطط التنمية المستدامة لأية دولة، وذلك في ظل ما خلفته الحروب والصراعات التي شهدتها بعض الدول من إعاقات جسدية وآثار نفسية تتطلب معالجة إعلامية هادفة وواعية.

وأوضح أن الدورة التدريبية تستهدف تعزير القدرات المهنية في مجالات التحقيق الصحفي، والحوار والتصوير الصحفي، وطرق توليد الأفكار وتوظيف فنون التحرير الصحفي في إنتاج أعمال مهنية احترافية في قضايا الصحة.