محمد الباز يكشف عن غلطة لا تغتفر للرئيس السادات (فيديو)

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ظن أن معركة الإخوان انتهت عندما كشفهم أمام الشعب، لكن للآسف حدثت انتكاسة، عندما جاء الرئيس الراحل أنور السادات، ووضع يده في يد الإخوان.

وأضاف الباز خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور":"كانت هذه غلطة كبرى، لا يغفرها أحد للسادات".

ووجه الباز، رسالة للمواطنين، قائلًا:"يجب أن ننتبه، المعركة دائمة ومتجددة، ويوجد ثأر بايت بين الجماعة والشعب".