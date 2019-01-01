كالياري يستعير الكرواتي روج من نابولي

أعلن نادي كالياري الإيطالي اليوم الثلاثاء بشكل رسمي تعاقده مع الكرواتي الدولي ماركو روج لاعب وسط نابولي.

وانضم روج (24 عاما) إلى صفوف كالياري على سبيل الإعارة مع إمكانية التعاقد معه بشكل نهائي مقابل 15 مليون يورو في نهاية الموسم المقبل.

وقضى روج النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى اشبيلية الإسباني.