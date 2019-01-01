الوحدة السعودي يفسخ تعاقده مع الجبالي

وجه نادي الوحدة السعودي، اليوم الثلاثاء، الشكر للمحترف التونسي عصام الجبالي، على ما قدمه مع الفريق في الموسم الماضي، بعد فك الارتباط بينهما بالتراضي.



وكان نادي الوحدة قد تعاقد مع عصام الجبالي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من روزنبورج النرويجي، بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف.



ويمتلك عصام الجبالي (27 عامًا) بعض العروض المغرية من أندية النرويج والدنمارك والسويد، في الوقت الحالي.



وتدرس إدارة الوحدة عدة ملفات لمهاجمين أجانب، من أجل دعم صفوف الفريق، بعدما خلت خانة إضافية في القائمة، برحيل الجبالي.



على صعيد متصل، جددت إدارة الوحدة، أمس الإثنين، عقد اللاعب ساري عمرو، لمدة موسم جديد، بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب.