الوصل الإماراتى ينهى تعاقده مع خليل خميس

أعلن نادي الوصل الإماراتي، إنهاء تعاقده مع اللاعب خليل خميس، موجهًا الشكر والتقدير له، على الفترة التي قضاها مع الفريق.



وأكمل خليل خميس، البالغ من العمر 27 عامًا، قائمة تضم 12 لاعبًا قام الوصل بالاستغناء عنهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وضمت القائمة كلا من وحيد إسماعيل وعبد الله صالح وحميد عباس وهزاع سالم ويوسف الزعابي وأحمد عيسى وعبد الله كاظم وكايو كانيدو ورونالد مينديز وحسن محمد والهاجري.