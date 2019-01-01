العكايشي في بيروت للالتحاق بالعهد اللبنانى

يصل المهاجم التونسي أحمد العكايشي، غدًا الأربعاء، إلى بيروت للالتحاق بتمارين نادي العهد، بطل الثنائية المحلية، الدوري والكأس خلال الموسم الماضي.



ويعد العكايشي (30 عامًا) أحد أبرز اللاعبين في المراكز الهجومية بالدوري السعودي، حيث لعب لصالح أندية الاتفاق والاتحاد خلال السنوات الماضية.



كما تألق العكايشي مع فريق النجم الساحلي في تونس حيث كان من أبرز الهدافين في تاريخ الفريق.

