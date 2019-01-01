الأربعاء 24 يوليه 2019 الموافق 21 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

مصر

السفير المصري ببيروت: مصر حريصة على الاستقرار والوفاق الوطني اللبناني

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 10:57 م
السفير المصري في
السفير المصري في لبنان نزيه النجاري
أ ش أ
طباعة
ads
أكد السفير المصري في لبنان نزيه النجاري، حرص مصر على دعم لبنان ضمن ثوابت الحفاظ على وفاقه الوطني تحت مظلة اتفاق الطائف الذي يمثل الضمانة الحقيقية لاستقرار البلاد وتوازنها، في ظل الظروف الإقليمية والدولية بالغة الصعوبة.
جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة المصرية في بيروت بدار سكن السفير المصري، بمناسبة حلول الذكرى الـ 67 لثورة 23 يوليو، بحضور وزير العدل ألبرت سرحان ممثلا عن الرئيس اللبناني ميشال عون، ووزيرة الداخلية ريا الحسن ممثلة عن رئيس الحكومة سعد الحريري، والنائب أيوب حميد ممثلا عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وبحضور الرئيسين السابقين أمين الجميل وميشال سليمان، ورئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، ووزير الشئون الاجتماعية ريشار قيومجيان وعدد كبير من أعضاء المجلس النيابي والسياسيين اللبنانيين والسفراء والدبلوماسيين العرب والأجانب.
وأشار إلى أن العلاقات المصرية – اللبنانية فضلا عن كونها تاريخية ومتميزة، فإنها تتقدم بخطى ثابتة وتشهد حاليا طفرة كبيرة، في إطار اهتمام مصر بتوثيق علاقاتها العربية، لافتا في هذا الصدد إلى التمسك المصري الراسخ بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، والدور المصري الفاعل في السعي نحو إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي.
وقال إن مصر تبذل جهودا حثيثة للدفع نحو تسوية الأزمات التي تكاد تعصف بالمنطقة، في ظل التزام السياسة المصرية بتغليب مبدأ الحلول السياسية ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، مشددا على أن الملجأ والخلاص للشعوب العربية، في نبذ الطائفية والتطرف المصدر للإرهاب الذي يستهدف تقويض مفهوم الدولة الوطنية وينشر الفوضى على حساب الأمن والاستقرار.
وأثنى السفير المصري على الدور الكبير الذي تضطلع به القوات المسلحة المصرية الباسلة، والجيش اللبناني واصفا إياه بـ "المقدام" وذلك في التصدي للتنظيمات الإرهابية. مضيفا: "وهي المعركة يزود فيها رجالنا عنا، فيستشهدون من أجل الوطن، فتحية كبيرة منا جميعا لهم ولعائلاتهم".
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

هبوط أسعار الذهب بفعل صعود الدولار وجني أرباح

منذ حوالي 7 ساعات

"البترول" تعلن اكتشاف حقل غاز جديد بدلتا النيل

منذ حوالي 12 ساعة

"إينى" تعلن عن اكتشافات جديدة بالصحراء الغربية فى مصر

منذ حوالي 12 ساعة

التموين: 3 محددات لاستبعاد المواطنين من البطاقة

ads

الصور

image description

نجوم الفن يحتفلون بعقد قران هبة السيسي

image description

توقيع بروتوكول بين الأهلي واليونيسيف لدعم حقوق الأطفال فى مصر

image description

في ليلة سقوط الزمالك أمام الجونة.. "الدستور" ترصد أهم لقطات المباراة

image description

أبو هشيمة وجمال مبارك والسقا يشاركون في عزاء أرملة الراحل إبراهيم سعده

image description

صور افتتاح جراج روكسي

ads

الأكثر قراءة

"الداخلية" تُعري "هيومان رايتس واتش" أمام العالم

محمد الباز يكشف عن غلطة لا تغتفر للرئيس السادات (فيديو)

تفاصيل الواقعة المروعة لإحراق شاب لوالده في البحيرة (فيديو)

التموين: 3 محددات لاستبعاد المواطنين من البطاقة

ستوديو

5 أسئلة تقيس الصدمات النفسية عند الناس.. تعرف عليها

"صهيوني وافتخر".. من هو بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الجديد؟

علقة ساخنة من عقيلة راتب لصديقتها قادتها لعالم الفن.. تعرف على قصتها

مدرب حراس الإسماعيلي عن مباراة الزمالك: سنسعي لإثبات نفسنا أمام الجميع

ads

رياضة

ايندهوفن يهزم بازل في مواجهة مثيرة ودينامو وكوبنهاجن ينتصران

منتخب مصر لكرة السلة "رجال" يخسر أمام تشاد ببطولة الافروكان

بلخيثر وخليفة ينضمان لتدريبات الإفريقي التونسي

الرجاء يبحث عن مهاجم أفريقي لخلافة ياجور

الرئيس نيوز

النيابة تواجه فتاة العياط بفيديو"البنزينة" وتتتبع تليفونات المتهمين

إسرائيل تهدم مبان بالقدس..ومصر تعلق

الإفراج عن 1563 من نزلاء السجون بمناسبة ثورة 23 يوليو وعيد الأضحى

في ذكري يوليو السياسة الخارجية بين عبدالناصر والسيسي

منوعات

قهوة كوكاكولا والصودا خالية السكر ترفع سقف أهداف 2019

ماغي بوغصن تخضع لعملية استئصال ورم في الرأس

بيطري جنوب إفريقي يمسك بفهد مفقود في غرفة غسيل ملابس

تثمين التراث محور مباحثات بين المغرب والمنظمة الإسلامية للثقافة

كشكول

"التعليم" تحظر اسناد تدريس العربي والرياضات لمعلم واحد بالنظام الجديد

بالصور.. "عمر" يعقد لقاءًا مع معلمي الإسكندرية لمناقشة مشاكلهم

دبلومة مهنية بنظام التعليم الإلكتروني المدمج بجامعة الزقازيق

"آدم" يفوز بجائزة الإبداع بمشروعات تخرج إعلام بـ"آداب عين شمس"

إسلام سياسي

الإخوان فى تركيا ينتجون فيلمًا للإساءة لمصر

عمر خان: باكستان أمدت أمريكا بمعلومات لقتل زعيم القاعدة

اعترافات إخوانية بالانقسام بعد ثورة 30 يونيو.. ومبادرة داخلية لإنقاذ التنظيم

محمود الفقي المنشق عن الإخوان: الجماعة ستعاني 40 سنة في مصر.. (حوار)

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
مصانع الأبطال
القس. رفعت فكرى
التنوير
منى رجب
أول جسر مع الكيانات المصرية بالخارج
ماجد حبته
وفاة مدير وكالة ميتة!
المزيد

الثقافة

تيسير النجار تفوز بجائزة يوسف زيدان للإبداع بـ"جئتك بالحب"

"ثقافة الغربية" تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو

فرق "قصور الثقافة" تتألق على مسرح كورنيش مطروح

غدًا.. حفل فني لفرقة نغم البحر بجزويت الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك