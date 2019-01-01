فريق ألماني يلم شمل الشقيقين بواتينج

اقترب الأخوان جيروم بواتينج وكيفين برنس بواتينج، من اللعب سويًا في فريق واحد، بدءًا من الموسم الجديد.



ووفقًا لموقع "غانا سوكر نت"، فإن الثنائي اقترب من الانضمام لأينتراخت فرانكفورت، في الميركاتو الصيفي الحالي.



ولا يمثل انضمام الثنائي لفرانكفورت أي أزمة مالية، خصوصا بعد بيع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش لريال مدريد، مقابل 60 مليون يورو، والمهاجم الفرنسي سيباستيان هالير لوست هام يونايتد، مقابل 45 مليون جينه إسترليني.



ويشارك جيروم بواتينج في جولة بايرن ميونخ بالولايات المتحدة، استعدادًا للموسم الجديد، لكن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، قد يغادر الفريق البافاري، في ظل بحث النادي عن مدافع جديد.



أما كيفين برنس بواتينج، فبعد انتهاء إعارته لبرشلونة، وعودته لساسولو الإيطالي، لا يرغب في الاستمرار، ويبحث عن وجهة جديدة، في الوقت الذي يتطلع فيه أينتراخت للتعاقد مع مهاجم جديد.



ويعتبر كيفين بواتينج أحد نجوم فرانكفورت السابقين، حيث ساهم في حصول النادي على كأس ألمانيا، الموسم قبل الماضي، قبل الانتقال إلى ساسولو.