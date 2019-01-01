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رياضة

لجنة فنية لاختيار مدرب للمنتخب

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 10:54 م
جريدة الدستور
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قرر مسئولو وزارة الرياضة واتحاد الكرة، تشكيل لجنة فنية، لاختيار المدير الفني القادم للمنتخب المصري، خاصة مع اقتراب موعد خوض تصفيات بطولة أمم أفريقيا 2021.

وكان المنتخب المصري قد ودع منافسات بطولة أمم أفريقيا من دور الـ 16، بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد، ليتم إقالة المكسيكي خافيير أجيري مدرب الفراعنة.

واتفق أشرف صبحي وزير الرياضة، مع ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، على تشكيل لجنة فنية من الخبراء، تكون مهمتها اختيار الجهاز الفني للمنتخب المصري.

وسيتم الكشف عن أعضاء اللجنة الفنية، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتحديد هوية مدرب الفراعنة المقبل.

وكان الاتحاد المصري قد أصدر بيانًا اليوم الثلاثاء، نفى فيه الاستقرار على مدرب المنتخب، في ظل الأنباء التي تتردد حول الاتفاق مع حسام البدري وحسن شحاتة.
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