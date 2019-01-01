الثلاثاء 23 يوليه 2019 الموافق 20 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

الزمالك يختتم استعداداته في بتروسبورت لمواجهة الإسماعيلي

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 10:28 م
الزمالك
الزمالك
أ ش أ
طباعة
ads
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة الإسماعيلي غدا في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 27 من الدوري الممتاز والتي ستنطلق في الساعة الثامنة مساء على استاد بتروسبورت.
وأدى الفريق الأبيض تدريبه الأخير على ملعب المباراة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة خالد جلال المدير الفني للفريق، بينما أدى لاعبو الفريق المستبعدين من قائمة مباراة الإسماعيلي مرانهم بملعب النادي تحت إشراف أمير عزمي مجاهد مدرب الفريق وأنطونيو مدرب الأحمال وهم: بهاء مجدي وخالد بوطيب وكماتشو ومصطفي فتحي ومحمد عبد السلام وحارس المرمي محمود عبد المنصف.
وحصل يوسف إبراهيم “أوباما” لاعب الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية لغيابه عن مباراة الإسماعيلي بسبب الإيقاف بعد تعرضه للطرد في مباراة الجونة أمس الأول والتي انتهت بالتعادل 2-2.
وكرر جلال تأكيده للاعبين خلال التدريبات على ضرورة تنفيذ التعليمات والتركيز في الملعب، مشيرا إلى أن هناك بعض التعليمات لم تنفذ بالشكل المطلوب خلال مباراة الجونة، وطالبهم بتحقيق الفوز في مباراتي الإسماعيلي والأهلي والحصول على الست نقاط وأداء ما عليهم في المباراتين دون النظر إلى نتيجة مباراة الأهلي غدا أمام المقاولون العرب والتي تسبق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقررة الأحد المقبل في ختام الدوري الممتاز.
وكان خالد جلال قد عقد جلسة خاصة مع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأبيض وأكد له أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مع الفريق في الفترة المقبلة والخاص بمساعدة الفريق في زيادة الفاعلية الهجومية ومنحه بعض التعليمات الخاصة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

"البترول" تعلن اكتشاف حقل غاز جديد بدلتا النيل

منذ حوالي 9 ساعات

قبل تحويل النقل الجماعى إليه.. 7 معلومات عن الوقود المزدوج

منذ حوالي 12 ساعة

هبوط أسعار الذهب بفعل صعود الدولار وجني أرباح

منذ يوم

رسميًا.. انفصال معز مسعود وشيري عادل.. تعرف على التفاصيل

ads

الصور

image description

نجوم الفن يحتفلون بعقد قران هبة السيسي

image description

توقيع بروتوكول بين الأهلي واليونيسيف لدعم حقوق الأطفال فى مصر

image description

في ليلة سقوط الزمالك أمام الجونة.. "الدستور" ترصد أهم لقطات المباراة

image description

أبو هشيمة وجمال مبارك والسقا يشاركون في عزاء أرملة الراحل إبراهيم سعده

image description

صور افتتاح جراج روكسي

ads

الأكثر قراءة

التموين: 3 محددات لاستبعاد المواطنين من البطاقة

محمد الباز لأيمن نور ورفاقه: "كل من يعادي مصر هيتشال من على وش الأرض"

تفاصيل الواقعة المروعة لإحراق شاب لوالده في البحيرة (فيديو)

طالبة الـ7%؜ فى الثانوية بالدقهلية: حرام تعبى يروح على الفاضى

ستوديو

هازال كايا تستعرض حملها في أحدث ظهور لها.. صورة

"الغايب نسوانه معاه".. من كسر بخاطر درة ؟

القرية الذكية.. المحطة قبل الأخيرة لـ"عملة صعبة"

دانيلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد والدتها بفيديو طريف.. شاهد

ads

رياضة

الزمالك يختتم استعداداته في بتروسبورت لمواجهة الإسماعيلي

نيبوشا يصل تونس من أجل تدريب الصفاقسي

بيراميدز يطلب التعاقد مع أحمد فتحى خلال الموسم المقبل

منتخب مصر يخسر أمام الكاميرون بثلاثية نظيفة في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

الرئيس نيوز

النيابة تواجه فتاة العياط بفيديو"البنزينة" وتتتبع تليفونات المتهمين

إسرائيل تهدم مبان بالقدس..ومصر تعلق

الإفراج عن 1563 من نزلاء السجون بمناسبة ثورة 23 يوليو وعيد الأضحى

في ذكري يوليو السياسة الخارجية بين عبدالناصر والسيسي

منوعات

تثمين التراث محور مباحثات بين المغرب والمنظمة الإسلامية للثقافة

بابا نويل يستمتع بعطلة صيفية في كوبنهاجن

باحثون يكتشفون قدرة البشر على الاعتماد على الشمس مثل النحل

عمال هدم يكتشفون كمية كبيرة من الأسنان البشرية في نيوزيلندا

كشكول

"التعليم" تحظر اسناد تدريس العربي والرياضات لمعلم واحد بالنظام الجديد

بالصور.. "عمر" يعقد لقاءًا مع معلمي الإسكندرية لمناقشة مشاكلهم

دبلومة مهنية بنظام التعليم الإلكتروني المدمج بجامعة الزقازيق

"آدم" يفوز بجائزة الإبداع بمشروعات تخرج إعلام بـ"آداب عين شمس"

إسلام سياسي

الإخوان فى تركيا ينتجون فيلمًا للإساءة لمصر

عمر خان: باكستان أمدت أمريكا بمعلومات لقتل زعيم القاعدة

اعترافات إخوانية بالانقسام بعد ثورة 30 يونيو.. ومبادرة داخلية لإنقاذ التنظيم

محمود الفقي المنشق عن الإخوان: الجماعة ستعاني 40 سنة في مصر.. (حوار)

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
مصانع الأبطال
القس. رفعت فكرى
التنوير
منى رجب
أول جسر مع الكيانات المصرية بالخارج
ماجد حبته
وفاة مدير وكالة ميتة!
المزيد

الثقافة

تيسير النجار تفوز بجائزة يوسف زيدان للإبداعات بـ"جئتك بالحب"

"ثقافة الغربية" تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو

فرق "قصور الثقافة" تتألق على مسرح كورنيش مطروح

غدًا.. حفل فني لفرقة نغم البحر بجزويت الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك