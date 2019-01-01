الزمالك يختتم استعداداته في بتروسبورت لمواجهة الإسماعيلي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة الإسماعيلي غدا في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 27 من الدوري الممتاز والتي ستنطلق في الساعة الثامنة مساء على استاد بتروسبورت.

وأدى الفريق الأبيض تدريبه الأخير على ملعب المباراة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة خالد جلال المدير الفني للفريق، بينما أدى لاعبو الفريق المستبعدين من قائمة مباراة الإسماعيلي مرانهم بملعب النادي تحت إشراف أمير عزمي مجاهد مدرب الفريق وأنطونيو مدرب الأحمال وهم: بهاء مجدي وخالد بوطيب وكماتشو ومصطفي فتحي ومحمد عبد السلام وحارس المرمي محمود عبد المنصف.

وحصل يوسف إبراهيم “أوباما” لاعب الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية لغيابه عن مباراة الإسماعيلي بسبب الإيقاف بعد تعرضه للطرد في مباراة الجونة أمس الأول والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وكرر جلال تأكيده للاعبين خلال التدريبات على ضرورة تنفيذ التعليمات والتركيز في الملعب، مشيرا إلى أن هناك بعض التعليمات لم تنفذ بالشكل المطلوب خلال مباراة الجونة، وطالبهم بتحقيق الفوز في مباراتي الإسماعيلي والأهلي والحصول على الست نقاط وأداء ما عليهم في المباراتين دون النظر إلى نتيجة مباراة الأهلي غدا أمام المقاولون العرب والتي تسبق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقررة الأحد المقبل في ختام الدوري الممتاز.

وكان خالد جلال قد عقد جلسة خاصة مع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأبيض وأكد له أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مع الفريق في الفترة المقبلة والخاص بمساعدة الفريق في زيادة الفاعلية الهجومية ومنحه بعض التعليمات الخاصة.