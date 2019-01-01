نيبوشا يصل تونس من أجل تدريب الصفاقسي

وصل المدرب نيبوشا يوفوفيتش، مساء اليوم الثلاثاء، بمطار تونس قرطاج الدولي، صحبة المعد البدني ماركو ومدرب الحراس زوران، من أجل تدريب الصفاقسي التونسي، خلال الفترة المقبلة.



ويبدأ نيبوشا، مهمته مع الصفاقسي، بداية من الغد، تحضيرًا لخوض نهائي كأس تونس أمام النجم الساحلي.



من جهة أخرى، نشير إلى أن اللاعب نسيم هنيد، أصبح قريبًا من مغادرة الفريق التونسي، والتوجه إلى الدوري التشيكي.