مدير FBI: روسيا عازمة على التدخل في الانتخابات الأمريكية

قال كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) اليوم الثلاثاء، إن روسيا عازمة على التدخل في الانتخابات الأمريكية على الرغم من العقوبات والجهود الأخرى المبذولة لردعها عن مثل هذه الأعمال قبل انتخابات الرئاسة في 2020.



وقال راي في جلسة للجنة القضائية بمجلس الشيوخ "الروس عازمون بالتأكيد على محاولة التدخل في انتخاباتنا".



وتحدث راي في الجلسة قبل يوم من الشهادة التي سيدلي بها المحقق الخاص روبرت مولر أمام الكونجرس في جلسة علنية عن التحقيق الذي أجراه على مدى عامين عن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة في 2016 لترجيح كفة دونالد ترامب.



وسأل رئيس اللجنة الجمهوري لينزي جراهام "هل كل شيء فعلناه ضد الروس لم يردعهم بما فيه الكفاية؟ هل (رغم) كل العقوبات وكل الكلام مازالوا على موقفهم؟" فأجاب راي "نعم. رأيي أنهم إلى أن يكفوا، فإنهم لم يردعوا بما فيه الكفاية".



وكشف تحقيق مولر عن حملة واسعة من القرصنة الإلكترونية والدعاية خلال انتخابات 2016 كان من شأنها توجيه اتهامات أمريكية ضد 25 روسيا وثلاث شركات روسية.