بيراميدز يطلب التعاقد مع أحمد فتحى خلال الموسم المقبل

طلب نادي بيراميدز، اليوم الثلاثاء، الحصول على خدمات أحمد فتحي، ظهير أيمن فريق الأهلي، خلال الموسم المقبل.



وكشفت تقارير صحفية أن أحمد فتحي دخل دائرة اهتمامات النادي خاصة في ظل قوة العلاقة التي تجمعه بممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز والذي هو في نفس الوقت مدير أعمال أحمد فتحي.



وتشار التقارير أن رغبة بيراميدز لا ترتبط بأي صفقات تبادلية رغم اهتمام الأهلي بأكثر من لاعب في الفريق على رأسهم محمد مجدي "أفشة"، وأحمد أيمن منصور ورجب بكار.



وينتهي عقد أحمد فتحي مع الأهلي، بنهاية الموسم المقبل في صيف 2020، ويحق له التوقيع لأي فريق في شهر يناير المقبل.



وكان فتحي قد أثار أزمة أثناء تجديد عقده قبل بداية الموسم الحالي، لكنه وافق في النهاية على البقاء مع الفريق الأحمر.