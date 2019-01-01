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عالم

حرس السواحل الليبي يحتجز سفينة صيد إيطالية

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 10:11 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال المتحدث باسم أركان القوات البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق، عميد بحار أيوب قاسم: "إن حرس السواحل التابع للبحرية الليبية احتجز اليوم الثلاثاء سفينة صيد إيطالية داخل المياه الاقتصادية الليبية".

وأضاف قاسم: "الجرافة كانت تقوم بالصيد غير القانوني في المياه الاقتصادية الليبية، ولهذا تم احتجازها".

وأكد وصول الجرافة لميناء مصراتة شرق طرابلس، ووعد بمزيد من التفاصيل في وقت لاحق.
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