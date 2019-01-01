حرس السواحل الليبي يحتجز سفينة صيد إيطالية

قال المتحدث باسم أركان القوات البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق، عميد بحار أيوب قاسم: "إن حرس السواحل التابع للبحرية الليبية احتجز اليوم الثلاثاء سفينة صيد إيطالية داخل المياه الاقتصادية الليبية".



وأضاف قاسم: "الجرافة كانت تقوم بالصيد غير القانوني في المياه الاقتصادية الليبية، ولهذا تم احتجازها".



وأكد وصول الجرافة لميناء مصراتة شرق طرابلس، ووعد بمزيد من التفاصيل في وقت لاحق.