حرس السواحل الليبي يحتجز سفينة صيد إيطالية
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 10:11 م
وكالاتطباعة
قال المتحدث باسم أركان القوات البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق، عميد بحار أيوب قاسم: "إن حرس السواحل التابع للبحرية الليبية احتجز اليوم الثلاثاء سفينة صيد إيطالية داخل المياه الاقتصادية الليبية".
وأضاف قاسم: "الجرافة كانت تقوم بالصيد غير القانوني في المياه الاقتصادية الليبية، ولهذا تم احتجازها".
وأكد وصول الجرافة لميناء مصراتة شرق طرابلس، ووعد بمزيد من التفاصيل في وقت لاحق.
وأضاف قاسم: "الجرافة كانت تقوم بالصيد غير القانوني في المياه الاقتصادية الليبية، ولهذا تم احتجازها".
وأكد وصول الجرافة لميناء مصراتة شرق طرابلس، ووعد بمزيد من التفاصيل في وقت لاحق.