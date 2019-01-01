رشا يحيى: أعمل بشكل احترافي في العزف على الفيولا منذ المرحلة الإعدادية

قالت الدكتور رشا يحيى، أستاذ كلية الفنون، وعازفة الفيولا، إنها تخرجت من كلية آداب إعلام، جامعة عين شمس، وكانت تدرس الموسيقى في معهد الكونسرفتوار منذ الصغر.

وأوضحت في حوارها مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنها كانت تسعى للعمل بالإعلام وكانت الموسيقى بالنسبة لها مجرد هواية، مشيرة إلى أنها بعد ذلك تحولت المهنة إلى مجرد هواية، وأصبحت الهواية هي مجال عملها.

وتابعت أنها تميزت في عزف الفيولا، بالمعهد منذ المرحلة الإعدادية، وعلمت بكشل احترافي منذ هذه المرحلة، وتعاقدت مع بعض قصور الثقافة للعمل في فرقها الموسيقية.