منتخب مصر يخسر أمام الكاميرون بثلاثية نظيفة في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

خسر منتخب مصر للكرة الطائرة، أمام نظيره منتخب الكاميرون بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة والمقامة حاليا في تونس.



وخسر منتخب مصر أمام الكاميرون بثلاثة أشواط نظيفة بنتائج، 25-18 و25-13 و25-19.



وتعد هذه هي أول هزيمة لمنتخب مصر في البطولة الإفريقية، بعدما فاز في مباراتين على المغرب وبوروندي، ويتبقى له لقاء وحيد أمام الكونغو.

