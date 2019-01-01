لماذا أحب المصريون عبدالناصر وكرهوا الإخوان؟.. محمد الباز يجيب:

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن المصريين أحبوا الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، لأنه كان نظيف اليد، لم يسرق الشعب، ولم يخنه.

وأضاف الباز خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "الشعب يمكن أن يغفر للرئيس أي شيء، لكن لا أن يسرق الشعب أو يخون الشعب، وهذا ما دفع المصريين للخروج ضد الإخوان الجماعة الخائنة الإرهابية".

وأوضح الباز، أن المشترك بين ثورة يوليو 1952، وثورة 30 يونيو، أن الأولى أعادت مصر من اختطاف دام قرونًا، من أسرة ملكية، أخذت من مصر الكثير، والثانية استعادت مصر من جماعة إرهابية اختطفتها سنة، ولم يكن ممكنًا الانتظار لقرون أخرى.

وذكر الباز، أن وعي الشعب المصري، هو ما جعله يتحرك عندما وجد جيشه يطرد الملك ويقوم بثورة، فتلقفها الشعب، والتفوا حول جيشهم، في ثورة للعدالة والكرامة، بعد أن احتل الإنجليز البلد، والأحزاب كانت تتصارع.

ووجه الباز رسالة لمن يزعمون أن الاقتصاد المصري كان أفضل في عهد الملكية، قائلًا: "كام واحد كان يستفيد من هذا الاقتصاد حينها؟".