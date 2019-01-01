السعودية تمنح مواطنيها إجازة عيد الأضحى 12 يومًا

أعلنت وزارة الخدمة المدنية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن منح الموظفين في القطاع العام إجازة عيد الأضحى 12 يوما.



وأفادت الوزارة في بيان عبر حسابها الرسمي على تويتر مساء اليوم الثلاثاء، بأن إجازة عيد الأضحى المبارك في القطاع العام ستبدأ بنهاية دوام يوم الإثنين 4 ذي الحجة، وستتم العودة للعمل يوم الأحد 17 ذي الحجة وفقًا لتقويم أم القرى، وذلك وفق صحيفة "المناطق السعودية".



وبدأت وفوج الحجاج في التوافد على مكة المكرمة لأداء شعائر الحج، وسط استعدادات مكثفة من السلطات السعودية، وذلك مع زيادة عدد الحجاج هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.