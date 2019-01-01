تفعيلا لتوصيات "مواردنا حياة أولادنا".. ورش عمل مشتركة بين جامعة الأزهر والإنتاج الحربي

نظمت لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، أولي ورش العمل برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، وبحضور عدد من ممثلي الإنتاج الحربي، بمجلس الجامعة لعرض المشاريع المقرر تنفيذها من قبل الإنتاج الحربي.



يأتي تنفيذ تلك الورش في إطار تفعيل برتوكول التعاون بين الجامعة والوزارة، بناءً علي توصيات المؤتمر الثاني "مواردنا حياة أولادنا"، حيث تم اختيار عدة مشاريع مقدمة من أساتذة الجامعة في إطار التعاون المشترك، وتم الموافقة عليها لتطبيقها بمصانع الإنتاج الحربي.