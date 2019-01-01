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رياضة

جوديلي يعدد أسباب اختيار اللعب لإشبيلية

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 09:59 م
جريدة الدستور
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قال نيمانيا جوديلي، لاعب الوسط الصربي، الذي انضم اليوم الثلاثاء، رسميًا لإشبيلية الإسباني لـ4 مواسم، إن السبب الذي جعله يفضل عرض النادي الإسباني، هو أنه "أراد فقط الانضمام لنادٍ كبير".

وأبدى صاحب الـ27 عامًا، الذي انضم لإشبيلية في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق جوانجزو إيفرجراند الصيني، سعادة كبيرة بالتواجد مع الفريق الإسباني، مؤكدًا أنه على الرغم من صعوبة المفاوضات مع الصينيين، إلا أن الأمور سارت بشكل جيد في النهاية.

وأكد اللاعب الصربي أنه "يؤدي أدوارًا دفاعية أكثر منها هجومية"، وكان يلعب في مركز رقم 6 أمام خط الدفاع، عندما كان في البرتغال حيث لعب الموسم الماضي معارًا لسبورتنج لشبونة.

كما أشار جوديلي إلى أن الدوري الإسباني "يعتبر ضمن الأفضل في العالم، ويتمنى الفوز بأكبر قدر ممكن مع ناديه الجديد".

من جانبه، قال المدير الرياضي بالنادي، رامون رودريجيز فيرديخو "مونتشي"، إن لاعب الفريق الجديد يمتلك إمكانيات كبيرة فنية وبدنية، وسيمثل إضافة كبيرة لإشبيلية في وسط الملعب.

وأوضح "كنا نبحث عن لاعب بهذه السمات. المفاوضات لم تكن سهلة مع ناديه، لقد قال إنه يريد القدوم لإشبيلية، وحافظ على كلمته حتى النهاية".

وأصبح جوديلي الصفقة العاشرة التي يدعم بها كبير إقليم الأندلس صفوفه خلال الميركاتو الصيفي استعدادًا للموسم الجديد (2019-20)، بعد موانيس دابور ودييجو كارلوس وجوان جوردان ولوك دي يونج وجول كوندي ولوكاس أوكامبوس وسرخيو ريجيلون وفرناندو وأوليفر توريس وفيرناندو ريجيس.
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