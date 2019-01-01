غدا.. انطلاق ملتقى توظيف بنادي الترسانة بمشاركة 40 شركة

تستعد محافظة الجيزة غدا لتدشين ملتقى توظيف شباب وفتيات المحافظة بالتنسيق مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب الخريجين وجمعية مصر النيل للتنمية المستدامة وبمشاركة العديد من الشركات المعروفة بالقطاع الخاص.



حيث سيتم تنظيم الملتقى على مدار يومي 24 و25 من الشهر الجارى وذلك بدء من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا بنادي الترسانة بالعجوزة.



ويشارك فيه حوالي 40 شركة ومصنع ومؤسسات تعمل فى مجالات عديدة.



وتؤكد محافظة الجيزة، أن الملتقى يتيح حوالي 10 آلاف وظيفة وفرصة عمل لجميع المؤهلات متوسطة وفوق متوسطة وعليا والبعض يطلب بدون مؤهلات فى وظائف محددة.



وسيتم إجراء المقابلات والتعاقد الفورى لمن ينطبق عليهم الشروط كما سيقام دورات تدريبية فى كافة التخصصات المطلوبة للمرشحين الذى لا ينطبق علهيم الشروط لتأهيلهم لسوق العمل.