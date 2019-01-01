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اقتصاد

أوروبا تهدد ترامب بـ39 مليار دولار رسوما على السلع الأمريكية

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 09:55 م
ترامب
ترامب
وكالات
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يعتزم الاتحاد الأوروبي مضاعفة الرسوم التي يمكن فرضها على السلع الأمريكية إلى 35 مليار يورو (39 مليار دولار) إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم على واردات بلاده من السيارات ومكوناتها الأوروبية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن قيمة الرسوم الجديدة التي أعلنتها مفوضة التجارة الأوروبية "سيسيليا مالمستروم"، اليوم الثلاثاء، تزيد على القيمة السابقة التي كانت قد أعلنتها سابقًا، وهي 20 مليار يورو.

في الوقت نفسه شددت "مالمستروم" على أنها تعتزم رفض أي مطالب أمريكية، للحد من صادرات الاتحاد الأوروبي من السيارات ومكوناتها إلى السوق الأمريكي، بدعوى أن هذه الصادرات تمثل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.

كان "جان لوك ديمتري" المدير العام لإدارة التجارة في المفوضية الأوروبية في يناير الماضي، قد أشار في ذلك الوقت إلى اعتزام الاتحاد فرض رسوم بقيمة 20 مليار يورو، ردًا على أي رسوم أمريكية على السيارات الأوروبية ومكوناتها.

يذكر أن "ديمتري" ترك منصبه في يونيو الماضي، ليخلفه "سابين وياند".

وقالت "مالستروم" إن القيمة الجديدة للرسوم التي يمكن فرضها تعكس أحدث الإحصائيات التجارية.

كما قالت "مالمستروم" أمام إحدى لجان البرلمان الأوروبي في وقت سابق من اليوم "لن نقبل أي تجارة مدارة سواء بنظام الحصص أو فرض قيود طوعية على الصادرات، وإذا تم فرض أي رسوم، فإنه ستكون لدينا قائمة متوازنة، وتصل قيمتها فعليًا إلى حوالي 35 مليار يورو.. أتمنى ألا نضطر إلى استخدامها (القائمة)".
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