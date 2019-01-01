مدحت صالح يشعل الليلة الثانية من المهرجان الصيفي بالإسكندرية

أحيا الفنان مدحت صالح، مساء اليوم الثلاثاء، حفل الليلة الثانية من المهرجان الصيفي لدار الأوبرا المقام علي المسرح الروماني بمنطقة كوم الدكة وسط الإسكندرية.



واعتلى "صالح" خشبة المسرح الروماني على أنغام أغنية "أيام بتفوت" تتر مسلسل أبوالعروسة، بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته الموسيقية.



وشهد المسرح الروماني زحامًا شديدًا، وسط ترحيب، وتفاعل من الجمهور مع أغاني "صالح"، مقدمًا باقة من أروع أغانيه، "ولا تسوى دموع، قلب واحد، البلياتشو، بنت القلب، حبيبي يا عاشق، المليونيرات، كوكب تاني"، ونخبة مختارة من أجمل أغانيه الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد وتعاون فيها مع كبار الملحنين، إلى جانب مختارات من أشهر أعمال تراث الموسيقى العربية التى اشتهر بأدائها.



يأتى الحفل ضمن فعاليات المهرجان الصيفى لدار الأوبرا المصرية بالمسرح الرومانى بكوم الدكة فى الفترة من 23 إلى 29 يوليو الجارى.