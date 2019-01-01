تيسير النجار تفوز بجائزة يوسف زيدان للإبداعات بـ"جئتك بالحب"

حصدت القاصة الجنوبية تيسير النجار جائزة منتدى يوسف زيدان للإبداع الشبابي لعام 2019 عن مجموعتها "جئتك بالحب".



وذكر الكاتب والمفكر يوسف زيدان، أن النجار ستتسلم الدرع والمبلغ النقدي للجائزة 100 ألف جنيه مصري في حفل يقيمه منتدي يوسف زيدان بالقاهرة في منتصف شهر سبتمبر القادم بحضور أمين عام المنتدى، السيدة آسية قاسم، وأعضاء مجلس إدارة المنتدى، وعدد كبير من نجوم الفكر والثقافة في مصر ولبنان.



وأعلنت القائمة القصيرة للجائزة يوم 12 يونيو، وتضمنت خمسة أعمال أدبية ما بين الرواية والشعر والقصة القصيرة٬ لجائزة "يوسف زيدان لإبداعات الشباب العربي"٬ وهي: المجموعة القصصية "جئتُك بالحب" لـ تيسير النجار٬ ديوان "غربة الصوفي" لـ محمد الطماوي٬ رواية "ضمير مستتر" لـ رِهام غريب٬ وديوان "يخرج مرتجفًا من أعماقه" لـ آلاء حسانين٬ ورواية بنات الباشا لـ نورا ناجي.