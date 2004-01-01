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حوادث

"الداخلية" تُعري "هيومان رايتس واتش" أمام العالم

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 11:09 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
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في الوقت الذي كانت فيه سارة ليا واتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومان رايتس واتش المشبوهة، ضيفة برنامج «مصر النهاردة» مع المدعو الإرهابي الهارب محمد ناصر على قناة «مكلمين» التابعة للجماعات الإرهابية ضمن تعاونهما المشترك لمحاولة تشويه صورة أجهزة الأمن المصري، كانت وزارة الداخلية كعادتها تقدم دليلا جديدا على كذب وادعاءات هذه المنظمة الصهيونية، وتعري كذبها التي اعتادت على تشويه صورة مصر، واستقاء معلومات تقاريرها من الجماعات الإرهابية تدعي فيها كذبا على أجهزة الأمن المصرية بالزور والبهتان بأن هناك انتهاكات في بعض السجون.

وزارة الداخلية كل يوم تقدم دليلا تلو الأخر على احترامها لحقوق الإنسان داخل السجون وخارج السجون أيضا لتعرى كذب المشبوهة "هيومان رايتس واتش" التي تعيش كتوأم متلاصق مع الجماعات الإرهابية وتساندها بكل قوة في محاولات مفضوحة للضغط على مصر.

كانت أخر تلك الأدلة اليوم بعد إعلان وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بأصدر قرارًا بالإفراج بالعفو عن 1250 سجينًا، والإفراج الشرطى عن 313 من نزلاء السجون، بإجمالي 1563 سجينًا، بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة يوليو 1952 وعيد الأضحى المبارك لعام 1440هـ، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (3512019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بالعيد السابع والستين لثورة 23 يوليو 1952، وعيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجرية.، وهذا العفو يتكرر مع كل مناسبة وطنية أو أعياد.

وضمن السياسات التي تتبعها وزارة الداخلية، للإرتقاء بالسجناء وأسرهم اجتماعيا، والتي يتعتبر دليل قاطع بالفعل يفضح المشبوهة هيومان رايتس واتش، قام قطاع الأمن الإجتماعى ممثلًا فى إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بتوزيع العديد من المساعدات العينية لـ ( 120 ) حالة من أُسر المسجونين والمفرج عنهم عبارة عن ( 25 جهاز كهربائى متنوع"ثلاجة – بوتجاز – غسالة"– 12 ماكينة خياطة – تروسيكل – شواية – 400 قطعة ملابس - 1000كرتونة مواد غذائية ) وذلك بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية والبنوك.. فضلًا عن صرف مساعدات مالية شهرية لعدد (50 ) حالة، بالإضافة إلى تأهيل ودمج وتوفير فرص عمل لـ ( 50 ) حالة.

وزارة الداخلية لا تمنع أحد من زيارة السجون المصرية سواء من مجلس الشعب أو منظمات حقوق الإنسان، لكن هيومان رايتس واتش لا تأخد تقاريرها سوى من الجماعات الإرهابية وكلها معلومات مغلوطة، كانت أخر تلك الزيارات هي استقبال قطاع السجون وفد من أعضاء "المجلس القومى للمرأة" لزيارة نزيلات سجن النساء بالقناطر بحضور ضباط من قطاع حقوق الإنسان.

وخلال الزيارة إلتقى أعضاء الوفد بعدد من النزيلات وقدم لهن النصح والمشورة فى مجال العناية الصحية بالمرأة وإضطلاع الوفد على أوجه الرعاية المختلفة التى يوفرها القطاع للنزيلات لاسيما أوجه الرعاية الصحية.

وقد قدم أعضاء الوفد فى نهاية الزيارة الشكر لوزارة الداخلية لإتاحة الفرصة لتنظيم تلك الزيارة وبالإهتمام الذى توليه لأوضاع المرأة داخل السجون ومراعاة الأبعاد الإجتماعية والإنسانية والصحية، وإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها إعادة تأهيلهن للخروج إلى المجتمع مواطنات صالحات.

دليل أخر وهام وهو قيام وزارة الداخلية بإنشاء منظومات طبية متكاملة لإجراء كافة الفحوصات والكشوفات الطبية وإجراء العمليات في كافة التخصصات بالمجان دون تحمل السجين مليم واحد، حيث يحصل السجناء على رعاية طبية متكاملة.

ويحرص قطاع السجون على قبول التماسات خروج السجناء لتقبل العزاء في ذويهم وقضاء يوم مع ذويهم، تنفيذا لتوجهات وزير الداخلية، أخرها وافق قطاع السجون على الإستجابة لإلتماس (عدد 2 من نزلايلات سجن دمنهور) بزيارة ذويهن من نزلاء سجن دمنهور "رجال" حيث تمت الزيارة، وإعادتهما لمحبسهما مرة أخرى، وجمع شمل الأمهات والأباء من السجناء بذويهم الموضوعون في دور الرعاية أو الأحداث لقضاء وقت مع بعضهم البعض.

دليل هام أخر هو حرص قطاع السجون على عقد ندوات تثقيفية دينية سواء للسجناء المسلمين أو المسيحين على مدار العام في مختلف المناسبات.

كما أن قطاع السجون يسمح بتنفيذ فترة نقاهة، ضمن التأهيل للاندماج داخل المجتمع، حيث يخرج السجين لقضاء يوم مع أسرته في المنول وإعادته مرة أخرى.

وفي الوقت التي تكتظ فيه سجون العالم بالسجناء بدون أي عمليات تأهيل، قام قطاع السجون التابع لوزارة الداخلية المصرية بإنشاء عدد من ورش ومصانع الحدادة والأثاث وغيرها من الصناعات والمزارع لإنتاج كافة المنتجات والتي يتعلم من خلالها السجن الحرف والكسب داخل السجن، وتأهيله للعمل والكسب الحلال عقل قضاء فترة عقوبته، وقد تفقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب هذه الأماكن أكثر من مرة وأشادت بها كثيرا.

كما أن قطاع السجون يحرص على محو أمية النزلاء وعقد حصص تعليمية لهم، ومكافأة من يجتاز الأمية تحفيزا للأخرين، فضلا عن السماح للطبة من السجناء بقضاء الامتحانات في مراحل التعليم داخل اللجان الخاصة وتوفير كافة السبل لهم.

كما أن وزارة الداخلية سمحت للسجين محمد الشناوى محمد الشناوى، النزيل بسجن برج العرب، لمناقشة الرسالة المقدمة منه لنيل درجة الدكتوراه فى القانون الجنائى بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، فقد قام قطاع السجون بالتنسيق مع جامعة الإسكندرية لتحديد يوم الخميس (أمس) الموافق 9 نوفمبر لمناقشة الرسالة المقدمة من النزيل المذكور».

ومكنته من حضور المناقشة بمقر كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، والتى نالها بتقدير "جيد جدًا"، وذلك بعد أن قام قطاع السجون بتوفير كافة التسهيلات والرعاية منذ بداية حبس المذكور فى عام 2004 ومكنته من الحصول على درجة الماجستير من داخل محبسه ثم درجة الدكتوراة».
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