بعد تقرير "نيويورك تايمز".. محمد الباز يكشف أهداف قطر من تفجيرات الصومال

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن صحيفة "نيويورك تايمز"، نشرت تقريرًا خطيرًا عن تورط قطر في تفجيرات الصومال التي وقعت أمام مبنى محكمة في مايو الماضي، أسفر عن إصابة 7 أشخاص، كان من بينهم إماراتيين، وأعلنت داعش مسؤوليتها عنه.

وأوضح الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن هدف قطر من هذه التفجيرات إبعاد المستثمرين الإماراتيين الذين ذهبوا إلى الصومال لإقامة مشروعات، محاولة إخافتهم فيهربوا لينقذوا حياتهم، وتتدخل قطر هناك بدلا عن الإمارات.

وأضاف: "هذه فضيحة دولية لنظام إرهابي، فقطر لا ترعى الإرهاب فقط، وإنما تشارك في صنعه، وتمول عمليات إرهابية لاستهداف قوى مهددة لمصالحها الخاصة لطرد المستثمرين الإماراتيين".

وأردف: "المسألة لا تحتاج لأدلة أكثر، والجزيرة لن تفرد تغطيات للقضية، لأنهم يتحدثون عن الآخرين ولا يقتربون أبدًا من جرائمهم".

ووجه الباز، رسالة للمصريين، قائلًا: "لازم نخلي بالنا من بلدنا، ونخلي قلبنا على بلدنا، وفي صف بلدنا".

وأشار الباز، إلى أن الصحيفة أكدت أنها تملك تسجيلًا لمكالمة بين سفير قطر في الصومال حسن بن حمزة هاشم، ورجل الأعمال القطري خليفة بن قايد المهندي، جرت يوم 18 مايو بعد أيام قليلة من التفجير، وقال فيها رجل الأعمال للسفير القطري، "نعرف من يقف وراء التفجيرات، ونعرف أنهم أصدقاؤنا".

وذكرت الصحيفة أن خليفة بن قايد برر المكالمة أنه يتحدث كمواطن عادي ولا علاقة له بالموضوع، بينما السفير القطري لم يبد أي استاء وكان متفهمًا وكأن لديه خلفية عن الأمر.

