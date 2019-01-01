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عالم

ترامب: آمل ألا نضطر لاستخدام ترسانتنا النووية

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 08:42 م
ترامب
ترامب
وكالات
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أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن أمله ”ألا يُضطر لاستخدام الترسانة النووية“ التي تمتلكها بلاده.

وجاء ذلك خلال خطاب متلفز، ألقاه خلال مشاركته في قمة طلابية تعقد سنويًا في العاصمة الأمريكية واشنطن، وأذيع على قناة ”فوكس نيوز“ الأمريكية.

وقال ترامب:“نعمل على تحديث ترسانتنا النووية، وأصلّي حتى لا نُضطر يومًا لاستخدامها“.
وأضاف:“بموجب المادة الثانية من الدستور (الأمريكي) لدي كل الحق بأن أفعل ما أريد باعتباري الرئيس“.

وخلال خطابه، واصل الرئيس الأمريكي هجومه على النائبات الديمقراطيات في الكونغرس الأمريكي، من ذوات الأصول الأجنبية، لاسيما النائبة فلسطينية الأصل رشيدة طليب.

وقال ترامب، عن ”طليب“، إنها ”مجنونة تمامًا، وليست شخصية عاقلة“.
ومنذ نحو أسبوع، يثير ترامب الجدل لكتابته سلسلة تغريدات وُصفت بـ“العنصرية“ ضد البرلمانيات الأربع، حيث قال إنهن ”مولودات في الخارج“ وجئن من مناطق ”منهارة وموبوءة بالجريمة“، واتهمهن بأنهن ”يثرن المشكلات“.

وبينما لم يذكر ترامب في تغريداته أسماء محددة كما اعتاد، إلا أن التقارير الإعلامية تتحدث عن إشارته -على الأرجح- إلى ألكساندريا أوساسيو كورتيز من نيويورك (من أصل بورتريكي)، والنائبتين المسلمتين إلهان عمر من مينيسوتا (من أصل صومالي)، ورشيدة طليب من ميشيغان (من أصل فلسطيني)، وآيانا بريسلي من ماساتشوستس (من أصل أفريقي).

والثلاثاء الماضي، صوَّت مجلس النواب الأمريكي، على مشروع قرار يدين تغريدات ترامب ”العنصرية“ ضد أعضاء في الكونغرس من السيدات.
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