تعليمات خاصة لمهاجم الإسماعيلي شيلونجو قبل مواجهة الزمالك

وجه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة محمود جابر المدير الفني تعليمات خاصة للناميبي بنسون شيلونجو مهاجم الدراويش على هامش المران، الذي أقيم اليوم في ختام استعدادات الإسماعيلي لمواجهة الزمالك غدًا الأربعاء.

وتمثلت التعليمات التي وجهها الجهاز الفني لشيلونجو في كيفية إرباك دفاع الفريق الأبيض، والعمل على استعادة هوايته بتسجيل الأهداف وهز الشباك في مباراة الغد.

ويلتقي الإسماعيلي مع الزمالك في الساعة الثامنة مساء غد الأربعاء باستاد بتروسبورت في القاهرة الجديدة لحساب مؤجلات الجولة الــ27 من بطولة الدوري الممتاز وهي المباراة الأخيرة للإسماعيلي في الدوري وقبل الأخيرة للزمالك.

ويحتل الإسماعيلي حاليًا المركز السابع برصيد 43 نقطة من 33 مباراة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 69 نقطة من 32 مباراة.