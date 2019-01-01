سفيرنا في أديس أبابا: ثورة يوليو دعمت حركات التحرر في إفريقيا

هنأ السفير أسامة عبد الخالق سفير مصر في أديس أبابا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، الشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو، الذي يمثل اليوم الوطني لمصر، مؤكدًا أن ثورة يوليو دعمت حركات التحرر في أفريقيا والعالم.



وقال "عبد الخالق"، في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن هذا اليوم يمثل فجر جديد للحرية والكرامة والدعم التاريخي لحركات التحرير في أفريقيا وفي أماكن أخرى.



في هذا الصدد، أقامت سفارات مصر في الخارج حفلات استقبال بمناسبة اليوم الوطني لمصر، بحضور ممثلين للدول المضيفة وأعضاء الجالية المصرية في هذه الدول.



وفي إفريقيا، كان الاحتفال بثورة 23 يوليو متميزًا، في إطار الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، وكذلك على خلفية ما تمثله ثورة 23 يوليو من مرحلة ملهمة لدول القارة.