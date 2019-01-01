مدرب منتخب اليد يشيد بأداء اللاعبين في مونديال إسبانيا

أشاد طارق محروس المدير الفني لمنتخب كرة اليد شباب تحت 21 عاما، بأداء اللاعبين ومستواهم الفني خلال منافسات الدور الأول ببطولة العالم المقامة حاليا في إسبانيا، وتستمر حتى يوم 28 يوليو الجاري.



وكان المنتخب حقق الفوز في مباريات الدور الأول أمام كل من أستراليا ونيجيريا والسويد وكوريا وفرنسا، وتأهل إلى ثمن النهائي متصدرا ترتيب المجموعة الثانية.



وأكد "محروس" أن اللاعبين قدموا مباريات جيدة حتى الآن والتزموا تماما بتعليمات الجهاز الفني، وهو ما ظهر بشكل واضح خلال المباريات السابقة.



وأضاف المدير الفني، أن المنتخب هدفه استعادة هيبة كرة اليد المصرية، والتأكيد على الرغبة في حصد لقب البطولة، وأن الفراعنة لم يأتوا إلى إسبانيا من أجل التنزه.



ومن المقرر أن يلتقي منتخبنا الوطني غدا الأربعاء مع نظيره الصربي في إطار لقاءات الدور ثمن النهائي من البطولة المونديالية.