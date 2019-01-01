"الرياضة": أداء منتخب اليد متألق

قال وزير الشباب والرياضة، إن أداء المنتخب الوطنى للشباب في مونديال اليد حاليًا يمثل تألقًا، لافتا لكرة اليد المصرية بشكل غير مسبوق، حيث أصبح المنتخب المصرى أول فريق غير أوروبي يتصدر مجموعته في مونديال الشباب منذ آخر 10 سنوات لمنافسات مونديال اليد.



وأثنى الوزير بالأداء المشرف والمبهر للمنتخب المصرى للشباب لكرة اليد بعد تحقيقه للفوز الخامس على التوالي على حساب أحد المنتخبات العريقة في كرة اليد وهو المنتخب الفرنسي بنتيجة 37-32، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة في مواجهات المجموعة الثانية لبطولة العالم لكرة اليد للشباب والمقامة حاليًا بإسبانيا.



وكان وزير الرياضة عقد اجتماعًا مع رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، ومدير بطولة كأس العالم لكرة اليد للكبار والتي تستضيفها مصر في 2021 لبحث آخر الاستعدادات والمستجدات الخاصة بالبطولة.



وحرص الوزير، خلال اللقاء، على الإشادة بأداء منتخب الشباب، واطمأن على توفير كافة التيسيرات والدعم المادى واللوجستى اللازم لمنتخب الشباب خلال منافساته حاليًا في مونديال اليد بما يهيئ لهم المناخ لتحقيق الأداء المشرف والنتائج المبهرة وهو ما تظهره نتائج الفرق خلال مبارياته بالبطولة.



واحتل المنتخب المصرى صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، وجاء خلفه السويد في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ومنتخب فرنسا ثالث برصيد 6 نقاط، وكوريا الجنوبية رابع برصيد 4 نقاط، بينما جاء منتخب نيجيريا في المركز الخامس برصيد نقطتين، وتذيل المنتخب الإسترالي المجموعة بدون أية نقاط.