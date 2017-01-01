الرائد يفسخ تعاقده مع المصري محمد عطوة بالتراضي

فسخ نادي الرائد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المدافع المصري محمد عطوة بالتراضي بين الطرفين.

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" أنه يشكر اللاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق ويتمنى التوفيق للاعب في مشواره المقبل.

وانضم عطوة لنادي الرائد قادما من الاتحاد السكندري في يناير.2018

ولعب عطوة طوال فترة تواجده مع النادي 28 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين ومباراتين في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأنهى الرائد الموسم الماضي في المركز الثامن برصيد 38 نقطة.