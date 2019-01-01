"90 دقيقة ينفرد".. تسجيل صوتي لوزيرة الهجرة ترد على فيديو "تهديد منتقدي الدولة"

انفرد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال حلقة اليوم من برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، بتسجيل صوتي للسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، ترد فيه على مزاعم الإخوان بأنها هددت المصريين في الخارج بقطع رقبة من ينتقد الدولة المصرية.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، في التسجيل الصوتي، إنها شاركت بالأمس في لحظة وطنية مهمة جدا، أمام البرلمان الكندي، برفع علم مصر أمام البرلمان، وسط أعضاء الجالية المصرية، وذلك بعدما أعلن البرلمان الكندي، شهر يوليو، شهر الحضارة والثاقفة المصرية.

وتابعت أنها كانت حريصة على مساندة الجالية المصرية في كندا، ودعمهم في كل جهودهم التي يقدمونها للدولة، موضحة أنها فوجئت بإحدى المواقع الإلكترونية، ينشر خبرا عن أنها هددت الجالية المصرية بالخارج بأن من ينتقد الدولة ستقطع رقبته.

واستكملت: "آسفت على هذا الخبر بشكل كبير، وخاصة وأن الدولة لا تهدد أبنائها، الدولة تتواصل وتساند، وترد على الاستفسارات وتطمئن المصريين على بلدهم".

وأوضحت أن ما حدث هو أنها كانت تشارك في إحدى اللقاءات مع الجالية المصرية بالخارج، وفي هذه اللقاءات هي تقوم بتحضير ما تقوله وترتجله، وأثناء اللقاء قالت إن المصريين بالخارج، لا يتحملون أي كلمة تقال على بلدهم، ومن ينتقد بلدهم، فرد أحد المشاركين، قائلا " تتقطع رقبته"، لتجيبه هي: "يتقطع".

وعبرت عن رفضها الكامل لهذا "التحوير" المتعمد للكلام، لتظهر الدولة بشكل سيئ، وكأنه لوزيرة تهدد بقطع الرقبة.

ودعت وزيرة الهجرة، صاحب موقع جود نيوز الذي نشر الخبر، بتحري الدقة قبل النشر، كما أنها وجهت رسالة لمراسل الجزيرة الذي روج الفيديو، المبتور من سياقه، محمد نصر، قائلة: "مصر هتفضل منصورة".