فرق "قصور الثقافة" تتألق على مسرح كورنيش مطروح

استمرارا للفعاليات الثقافية والفنية التى تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، نظم فرع ثقافة مطروح "ملتقى إبداعات وفنون الشاطئ"، والذى يقام على المسرح الصيفى بكورنيش محافظة مطروح، ويستضيف ويقدم عروضا فنية يومية للمصطافين وأهالى مطروح بمشاركة فرق من خارج المحافظة، حيث تقدم عروضا متنوعة بين فنون شعبية، موسيقى عربية، عروض كورال، عروض عرائس، ومسكات للأطفال.



وقدمت فرقة مطروح القومية للفنون الشعبية فى الليلة الرابعة عدة تابلوهات فنية، منها "الجيه، الترحيب، السامر، الحصاد، الفرح البدوى"، بالإضافة إلى غناء فردى للمطرب موسي مطرف، كما تضمنت الليلة الخامسة عرض عرائس ماريونت، عرض عرائس تفاعلية أفريقانو، الحجالة، والزمار، التنورة، فقرات اكتشاف مواهب، بجانب فقرات لفريق مواهب قصر ثقافة مطروح.