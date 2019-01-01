نيوكاسل يتعاقد مع المهاجم البرازيلي جولينتون من هوفنهايم

قال نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء إنه تعاقد مع المهاجم البرازيلي جولينتون من هوفنهايم الألماني في صفقة قياسية لمدة ست سنوات.

ولم يكشف النادي عن القيمة المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية قدرتها بنحو 40 مليون جنيه استرليني (49.76 مليون دولار).

واللاعب البالغ من العمر 22 عاما هو أول صفقة يبرمها نيوكاسل في فترة الانتقالات الحالية والأولى كذلك تحت قيادة المدرب الجديد ستيف بروس الذي حل بدلا من رفائيل بنيتز هذا الشهر.

وغادر الإسباني بنيتز النادي بعد انتهاء تعاقده في نهاية يونيو منتقدا مجلس الإدارة.