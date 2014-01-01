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عالم

السفارة المصرية بالجزائر تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 08:20 م
السفير أيمن مشرفة
السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر
أ ش أ
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أقام السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر حفل استقبال، مساء اليوم الثلاثاء، بدار السكن بالجزائر العاصمة بمناسبة الذكرى السابعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.

حضر الحفل كل من رءوف سليم برناوي وزير الشباب والرياضة الجزائري، وسليمان براهيمي وزير العدل الجزائري وسعيد جلاب وزير التجارة الجزائري، إضافة للسفراء والدبلوماسيين الأجانب والعرب المعتمدين بالجزائر، وعدد من كبير من المسؤولين الجزائريين والصحفيين وطاقم السفارة المصرية.

وأشاد السفير مشرفة - في كلمته - بالعلاقات الثنائية التاريخية بين مصر والجزائر، مشيرًا إلى أن أول زيارة للرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح إلى القاهرة الأسبوع الماضي، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكانت فرصة لحضور المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية التي فاز بها المنتخب الجزائري، كما كانت أول زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الجزائر في يونيو 2014.

وأكد السفير مشرفة أن ثورة ٢٣ يوليو المجيدة كانت هي الثورة الرائدة بالنسبة لثورات التحرر في أفريقيا والاحتفال بذكراها في الجزائر تحديدًا له طابع خاص ومميز نظرًا للعلاقات المتميزة بين البلدين.

وأشار السفير مشرفة إلى وجود العديد من اللقاءات الثنائية بين وزيري خارجية البلدين، وكذلك يشارك البلدان في اجتماعات دول الجوار الليبي وأخرها ذلك الاجتماع الذي عقد في تونس، مؤكدًا أهمية هذا الملف الذي توليه الدولتان عناية خاصة لارتباطه بالأمن القومي الإقليمي.

وأشاد السفير مشرفة بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى وجود عدد من المشروعات الكبرى التي تنفذ على أرض مصر مثل كوبري روض الفرج والعاصمة الإدارية الجديدة، وربط قناة السويس بالوادي عبر شبكة من الأنفاق والكباري.

وأشار إلى أن السياحة الجزائرية الوافدة إلى مصر، حققت طفرة كبيرة بلغت 100% مقارنة بالعام الماضي، معربًا عن ترحيب مصر بالإخوة الجزائريين للاستماع بالمعالم السياحية المتعددة في مصر، سواء في السياحة الثقافية أو الأثرية أو الترفيهية أو حتى العلاجية.
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