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رياضة

باريس سان جيرمان يتعاقد مع موهبة برشلونة

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 08:18 م
تشافيس يمونز
تشافيس يمونز
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أعلن نادي باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الموهبة الشابة لبرشلونة الإسباني تشافي سيمونز، صاحب الـ16 عامًا.

ونشر سان جيرمان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة قال فيها "لاعب الوسط الهولندي وقع عقدًا احترافيًا يمتد حتى نهاية موسم 2022".

ولم يكشف سان جيرمان عن قيمة الراتب الذي سيحصل عليه سيمونز، لكنه بكل تأكيد سيكون أكبر من الراتب الذي عرضه عليه برشلونة من أجل البقاء والبالغ 200 ألف يورو سنويًا، لكن الهولندي الشاب قابل العرض بالرفض.
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