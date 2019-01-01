فقرة للتسديد على المرمى في ختام استعدادات الأهلي للمقاولون

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته، مساء اليوم الثلاثاء، لمواجهة المقاولون العرب، مساء غد الأربعاء، في استاد برج العرب بالإسكندرية في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 33 (قبل الأخيرة) للفريق ببطولة الدوري الممتاز.



وأدى الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش تحت إشراف الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني الذي ركز على الجانب الخططي خلال التدريبات حيث حرص على إيقاف الكرة أكثر من مرة لشرح بعض النقاط الفنية وتصويب الأخطاء في التحرك وإنهاء الهجمة كما خصص فقرة في نهاية التدريب للتسديد على المرمى من مختلف الزوايا والمسافات.

وعقد لاسارتي جلسة مطولة مع معاونيه على هامش التدريبات الفريق تحدث خلالها في بعض الأمور الفنية والخططية، في ظل سعي الجهاز الفني للوقوف على كافة الجوانب الخاصة بمواجهة الغد.

كما عقد لاسارتي جلسة منفردة مع رمضان صبحي لاعب الفريق الذي شارك في الفقرة الخاصة بالتسديد على المرمى خلال التدريبات وذلك ضمن حرص المدير الفني على تجهيز جميع اللاعبين من الناحية الفنية والمعنوية وتوجيه العديد من التعليمات التي تخص الجانب الفني.

من جهة أخرى، خضع عمار حمدي، لاعب الأهلي لبرنامج تأهيلي، على هامش مران الفريق اليوم بعدما تعرض لكدمة في وجه القدم خلال مشاركته في التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني في مران أمس وقام حمدي بالجري حول الملعب وأداء جلسة في الجيم.