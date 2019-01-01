الوافد الجديد للسد ينتظر التعلم من تشافي

عبر الكوري الجنوبي نام تاي هي، لاعب السد القطري، عن سعادته باللعب للفريق، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يقدم الأداء الذي تأمله جماهير ناديه الجديد، بعد انضمامه إليه قادمًا من الدحيل.



وقال تاي في تصريحاته للموقع الرسمي لناديه، إن اللعب للسد يعد تحديا جديدا في مسيرته، مشيرًا إلى وجود مجموعة جيدة من اللاعبين يمكنهم الفوز بلقب دوري أبطال آسيا.



وكان تاي قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في ديسمبر الماضي مع فريقه السابق، الأمر الذي أبعده عن الملاعب لمدة طويلة.



وتحدث اللاعب عن إصابته قائلا "أصبحت بحالة جيدة وأمضيت 7 أشهر بعد الإصابة وانضممت الآن للمرة الأولى للمجموعة".



ونوه "أنا بحاجة للمزيد من الوقت، لكي أصل لجاهزيتي السابقة، ولكن كل شيء يسير على ما يرام".



وختم تاي حديثه بقوله "اللعب تحت قيادة المدرب الإسباني تشافي يعد أمرا جيدا، أحاول الاستفادة من خبراته الواسعة والتعلم من تجربته".