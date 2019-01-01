وفد "الهجرة" يجتمع مع أعضاء المنظمة المصرية الكندية لرجال الأعمال

توجهت وزيرة الهجرة والوفد المرافق لها إلى مدينة مونتريال أكبر مدن مقاطعة كيبيك الكندية، وعقدت اجتماعًا مع أعضاء المنظمة المصرية الكندية لرجال الأعمال، وذلك في إطار زيارة للاحتفال برفع العلم المصري على برلمان أونتاريو بعد قرار تخصيص شهر يوليو للاحتفاء بالحضارة المصرية.



وخلال اجتماعها مع أعضاء المنظمة، وصفت وزيرة الهجرة المصرية، لحظة رفع العلم المصري وعزف النشيد الوطني بأنها لحظة وطنية بامتياز تبعث على الفخر، والتي جاءت بمشاركة أبناء الجالية المصرية والسفير المصري والقنصل المصري ورئيس وأعضاء من البرلمان الكندي، بالتوافق مع احتفالات مصر الغالية بذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة.



وتابعت وزيرة الهجرة، أن وجودها في كندا جاء لدعم جهود الجالية المصرية في كندا، وهي الجهود التي أثمرت عن تخصيص شهر يوليو للاحتفاء بالحضارة المصرية، مؤكدة أن من صميم عملها أن تشارك المصريين بالخارج هذه اللحظة الناجحة، وتشجيع مثل هذه الجهود ومساندتهم وتثمين جهودهم وليس فقط حل مشكلاتهم، بل لدعم جهودهم أيضًا.