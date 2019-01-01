السياحة العالمية تهنئ مصر بمناسبة ذكرى ثورة يوليو

أرسل زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، رسالة تهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة اليوم الوطني ثورة 23 يوليو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل التغريدات القصيرة تويتر.



وغرد "زوراب"، أهنئ مصر بمناسبة يومها الوطني، فمصر مؤيدة وداعمة لمنظمة السياحة العالمية UNWTO، ونحن الآن نعمل معًا من أجل مستقبل أفضل، وأنا متحمس لرؤية كيف تستخدم السياحة لإحداث التغيير وخلق الفرصة للجميع".



وكان زوراب، قد التقى مؤخرا بالرئيس عبد الفتاح السيسي وقام بتقديم درع المنظمة للرئيس، وذلك تقديرًا لدعمه الفعال للقطاع السياحي من خلال إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة في مصر، بما يساهم في تحقيق استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة.



وتم التباحث حول سبل تعظيم جهود مصر في ريادة الأعمال ودعم شباب المستثمرين في مجال السياحة، واستعراض آخر المشروعات السياحية البارزة على الساحة المصرية، بما فيها المقاصد السياحية بالمجتمعات العمرانية الجديدة كالعاصمة الإدارية ومدينتي العلمين والجلالة، إلى جانب المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية، وهي المشروعات التي ستساعد على الترويج الأمثل للتراث الثقافي والتاريخي المصري، وإعادة صياغة الخريطة السياحية في مصر.