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رياضة

تجاهل جديد للصيني سون في بطولة العالم للسباحة

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 08:11 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شهدت بطولة العالم للسباحة المقامة في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، المزيد من الإثارة، بعد أن رفض البريطاني دانكان سكوت الحائز على الميدالية البرونزية، مصافحة سون يانج الفائز بالذهبية على منصة التتويج، عقب فوز السباح الصيني بسباق 200 متر حرة للرجال.

وبعد انسحاب السباحة الأمريكية كاتي ليديكي من تصفيات سباق 200 متر حرة صباحا واعتذارها لاحقا عن المشاركة في سباق 1500 متر الذي تحمل لقبه، سارت الأمور بهدوء ودون صخب خلال المنافسات الصباحية.

وحصل سون، الذي يشارك في بطولة العالم، بينما تدرس محكمة التحكيم الرياضية قضية ضده في سبتمبر المقبل، على المركز الثاني في سباق 200 متر، لكنه نال اللقب بعد استبعاد السباح داناس رابشيس بسبب انطلاقة خاطئة.

وصافح سكوت، السباح مارتن ماليوتين الذي نال البرونزية، لكنه تجاهل سون تماما على منصة التتويج.

ورد السباح الصيني بغضب سواء بالصياح والإشارة إلى سكوت (22 عاما) قبل حدوث مواجهة بين الاثنين لاحقا، وقت توجه الفائزين من المنصة ناحية الدرج المؤدي إلى سطح حمام السباحة.

وبصق سون تجاه سكوت المولود في جلاسجو وقال له "أنت خاسر وأنا الذي فزت"، بينما ظل سكوت يتجاهله وواصل السير واضعا يده خلف ظهره.

وتأتي هذه الواقعة بعد يومين من رفض الأسترالي ماك هورتون مشاركة منصة التتويج مع سون بعد سباق 400 متر حرة الأحد الماضي.

وحصل سون، الذي تم إيقافه في 2014 بسبب المنشطات ووصفه هورتون بأنه "محتال" قبل نهائي أولمبياد ريو، على الضوء الأخضر بالمشاركة في جوانج جو، بعدما برأته لجنة بالاتحاد الدولي للسباحة من انتهاك لوائح المنشطات في وقت سابق من العام الحالي.

لكن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تسعى لتغيير القرار في محكمة التحكيم الرياضية مما يجعل مسيرة سون على المحك قبل عام من أولمبياد طوكيو.
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