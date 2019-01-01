5 معلومات عن القوة البحرية الأوروبية المشتركة لمواجهة إيران

دعت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، حلفائها الأوربيين إلى إنشاء قوة بحرية أوروبية مشتركة من أجل ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي، وردع إيران بعد احتجازها سفينة بريطانية في مضيق هرمز.



وترصد "الدستور" أبرز المعلومات حول القوة البحرية الأوروبية المشتركة، المتوقع الإعلان عنها قريبا:



1- كشف دبلوماسيون أوروبيون، عن تأييد 9 دول أوروبية لتشكيل القوة الجديدة وهم فرنسا، الدنمارك، إيطاليا، هولندا، ألمانيا، إسبانيا، السويد، النرويج بخلاف بريطانيا التي دعت لتشكيل القوة.



2- أعلنت بريطانيا أن الدعوة موجهة لدول الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى التحالف وهم 26 عضوا بعد خروج بريطانيا، ولم يعلن سوى ثمانية عن تأييد التحالف البحري الجديد.



3- أكد دبلوماسيون أن المهمة ستديرها قيادة بحرية مشتركة بين بريطانيا وفرنسا، ولن تشمل الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي "ناتو" أو الولايات المتحدة بشكل مباشر.



4- دعت بريطانيا إلى تشكيل التحالف الأوروبي البحري، بعد اعتراف وزير الدولة لشؤون الدفاع البريطاني توبايس إيلوود بأن قدرات التدخل البريطانية محدودة، وأن القوات البحرية الملكية صغيرة جدا على إدارة مصالحها في العالم.



5- جاءت دعوة بريطانيا، لتشكيل التحالف الأوروبي بعد إعلان الولايات المتحدة إطلاق برنامج "الحارس" لحماية السفن التجارية في مياه الخليج العربي، ودعت دولا شرق أوسطية وكذلك أوربية وآسيوية لدعمه، لكن لم تعلن أي دولة حتى الآن تأييد المبادرة العسكرية البحرية الأمريكية.